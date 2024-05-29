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Сторожук: «Будем играть с акцентом на свои ворота»

29 Мая 2024 • 19:15 Комментировать
Пари НН
1:2
Арсенал Тула
перерыв

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Вы дали отдохнуть группе лидеров в последнем туре. В каком они сейчас состоянии подходят к матчу с «Пари НН»?

- Надеюсь, в оптимальном. Да, это вынужденная мера была. Я думаю, тут логично, потому что автобусом в Ярославль, сюда автобусом, плюс, как я уже сказал, есть позиции, по которым у нас просто нет замен. Думаю, с точки зрения теории мы правильно поступили.

- Какой игры сегодня ждать болельщикам, прежде всего, от вашей команды? Вы будете отталкиваться от своего состояния или от соперника?

- Любая игра, наверное, диктуется тем, как соперник будет заставлять нас действовать, или мы будем заставлять соперника действовать. Надо уже анализировать после игры. Но я думаю, что все равно как-то будем с акцентом на свои ворота, потому что очень важная серия, и никто не будет рисковать. Я думаю, что все равно на правах старшего и опыта ребята должны идти вперед. Поэтому здесь трудно сейчас анализировать.

- Кто фаворит в сегодняшнем матче?

- Мяч. Потому что нельзя сказать, кто фаворит. Если скажу, что мы, прозвучит самоуверенно. Скажу, что соперник, наверное, я не верю в свою команду. Не знаю, посмотрим. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук

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