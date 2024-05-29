Зобнин подал иск на строительную компанию

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин подал иск на 4 млн руб. против строительной компании «Мегаполис Груп», сообщает об этом телеграм-канал Mash.

По информации источника, заявление уже в Пресненском районном суде столицы. Застройщик, по словам футболиста, не смог сдать своевременно его квартиру. Поэтому Роман просит взыскать эту сумму с компании и оштрафовать её за моральный вред.

30-летний полузащитник в минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 29 матчах и забил в них три гола. Контракт игрока с «красно-белыми» действует до середины следующего лета.