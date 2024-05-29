Илич: «Надо сегодня сыграть умнее и добиться хорошего результата»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Арсеналом».

- В каком состоянии команда подходит к первому матчу с «Арсеналом»?

- Нам надо сегодня играть умнее, быть агрессивными на поле и получить сегодня хороший результат.

- Сегодня Трошечкин остается в запасе по какой причине?

- Когда я приехал сюда, то сказал, что у меня 25 игроков в составе. Поэтому я так решил на этот раз. У нас было много матчей за последние 12 дней. Это мое решение. Оно принято не из-за игры Трошечкина. Он хороший футболист, человек, но сегодня я так решил. А так я доволен его игрой.

- Кто сегодня фаворит?

- Сложно определить, кто сегодня фаворит, потому что у нас две игры впереди. Надо сегодня сыграть умнее и добиться хорошего результата.