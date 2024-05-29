ЦСКА не получал предложений по Чалову

Поговаривают, что нападающий Фёдор Чалов может уйти из ЦСКА в летнее трансферное окно. Появилась информация о том, что переговоры по трансферу 26-летнего футболиста ведёт «Марсель».

Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА не получал предложений по трансферу Чалова.

Ранее брат Чалова рассказал, что цвета нового клуба форварда будут сине-белыми.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл за ЦСКА 41 официальный матч, в которых записал на свой счёт 16 голов и 5 голевых передач.