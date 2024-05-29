Деменко: «Мусаев в моменте, когда надо было взять команду, справился с этим»

Максим Деменко, бывший российский футболист, а ныне эксперт оценил продление контракта «Краснодаром» с Мурадом Мусаевым. Стороны продлили сотрудничество до середины 2026 года.

«Мусаев в моменте, когда нужно было взять команду, справился с этой функцией. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий уже окончательно решил оставить Мусаева и не звать иностранцев. Видимо, во внутреннем общении ему ближе он», - говорит Деменко с «Чемпионатом».

Напомним, что Мусаев оперативно возглавил «быков» в середине марта. Это случилось после отставки Владимира Ивича, тренера, с которым «Краснодар» начинал сезон.

«Краснодар» продлил контракт с Мусаевым