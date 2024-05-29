«Урал» на грани вылета из РПЛ: «Акрон» прихлопнул команду Ганчаренко в первом стыке

Первым переходным матчем между РПЛ и Первой лигой в 2024 году стало противостояние «Урала» и «Акрона» на «Екатеринбург Арене». Это была первая игра двухматчевого противостояния.

«Урал» в начале сезона показывал чудеса в таблице. Не раз выходил на первое место в Премьер-лиге по ходу туров. Но потом – как отрезало победы на десять туров. Дальше настолько плохих серий у «шмелей» не было, но и удачные они не выдавали. В итоге отсутствие прямого вылета «Урал» гарантировал себе в 29-м туре. В зону стыков екатеринбуржцы окончательно опустились в 30-м туре после поражения от ЦСКА.

«Акрон» собирался попасть в Премьер-лигу напрямую, однако смог занять в Первой лиге только третье место. От второй строчки и махачкалинского «Динамо» тольяттинцы отстали в итоге на два очка. В этом сезоне «Акрон» сделал ставку именно на первенство страны. В прошлом году он прогремел в Кубке России, но не взял трофей, а ведь в историю входят прежде всего победители. В общем, момент истины для «Акрона» настал в переходных матчах с «Уралом».

Гости «Екатеринбург Арены» не постеснялись заиграть инициативно. Моменты при этом «Акроном» не создавались, а «Урал» забил, отпраздновал, и выяснилось, что зря. Не смог «Акрон» отбиться, Егорычев сделал скидку на Сиссе, и тот через рикошет от Чудина отправил мяч в ворота. Главный арбитр Василий Казарцев поглядел в монитор и провозгласил: «После видеопросмотра игрок № 11 команды «Урал» наказывается за положение «вне игры». Решение: отмена гола, офсайд». Ионов не касался мяча, но действительно закрывал обзор Волкову, который, правда, двигался в нужную сторону.

К концу тайма «Урал» перешёл больше на атакующий режим, однако обострять не получалось у команды хозяев. Ганчаренко был недоволен и получил жёлтую карточку. В общем, невзыскательный первый тайм. Чтобы не казалось, что царит идиллия, показали лист болельщиков на трибуне, где было написано: «30 игр, 30 очков, 30 голов. Не стыдно?». Всё-таки «Урал» проводил домашнюю встречу. Как принято считать, в двухматчевых противостояниях выгоднее играть ответный поединок в родных стенах. Пусть «Акрон» играет не в Тольятти, а в Жигулёвске, всё равно это Самарская область.

«Уралу» надо было реализовывать свой момент на 52-й минуте. Концевой отправил доставку с левого фланга, и мяч дошёл до дальней штанги, которую замыкал не попавший в створ Шеттине. И «шмели» попали на двойной пропуск голов в середине второго тайма. Не забиваешь ты – забивают тебе дважды. Глушков подал угловой с правого края, а Данилин выиграл единоборство у Бегича и головой послал мяч в сетку. Это 0:1. Барт сделал заброс слева, Помазун выпустил сферу из рук, а на подборе хладнокровно сработал Данилин. Это 0:2.

«Урал» впопыхах попытался, конечно, исправить ситуацию, но игра у «шмелей» в такой ситуации тоже не ладилась. Мишкич с линии штрафной прикладывался – вне створа. «Акрону» оставалось надёжно действовать в обороне, и он справлялся. Болдырев чуть не сделал счёт крупным, но там Эльдарушев правда упустил мяч за лицевую. Команда Заура Тедеева сохранила свои ворота в неприкосновенности и поставила «Урал» на грань вылета из Премьер-лиги. Позиции екатеринбургского клуба, который провёл в РПЛ одиннадцать сезонов подряд, повисли на волоске. Ответный матч – 1 июня.

Кирилл Иванцов