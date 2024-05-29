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«Акрон» забил «Уралу» с углового

29 Мая 2024 • 18:35 Комментировать
Урал
0:2
Акрон
1 1.85 X 3.70 2 4.40
2-й тайм

В стыковых матчах по итогам сезона 2023/24 забит первый засчитанный гол. В противостоянии «Урала» и «Акрона» нули на табло горели до 67-й минуты. Гостевая команда получила право разыграть корнер с правого фланга, Никита Глушков доставил мяч в район ближней штанги, а там Неманья Анджелкович головой вколотил мяч в ближнюю часть ворот соперника.

«Акрон» повел со счетом 1:0. Отметим, что соперникам в любом случае предстоит провести ответный матч. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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