«Акрон» забил «Уралу» с углового

В стыковых матчах по итогам сезона 2023/24 забит первый засчитанный гол. В противостоянии «Урала» и «Акрона» нули на табло горели до 67-й минуты. Гостевая команда получила право разыграть корнер с правого фланга, Никита Глушков доставил мяч в район ближней штанги, а там Неманья Анджелкович головой вколотил мяч в ближнюю часть ворот соперника.

«Акрон» повел со счетом 1:0. Отметим, что соперникам в любом случае предстоит провести ответный матч. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.