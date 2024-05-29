Бояринцев: «Кайрат» - шаг вперёд для Александра Кержакова»

Российский тренер, бывший бомбардир «Зенита» и сборной России Александр Кержаков официально возглавил алматинский «Кайрат», один из самых известных клубов Казахстана.

Денис Бояринцев, новоиспечённый тренер «Ротора» высказался о новом месте Кержакова.

«Хороший вариант для Кержакова, это один из лидеров в чемпионате Казахстана. Плюс клуб играет в Европе. Это очень хороший, положительный эпизод в карьере Александра. Не скажу, что это перезагрузка, это шаг вперёд для тренера», - говорит Бояринцев «Чемпионату».

Напомним, что ранее в сезоне-2023/24 Кержаков трудился в Сербии в «Спартаке» из города Суботица. По ходу сезона специалист покинул клуб.