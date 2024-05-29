«Спартаку» не интересны Миранчук и Жемалетдинов

«Спартак» не рассматривает Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в качестве кандидатов на усиление состава в летнее трансферное окно.

Подписать 28-летнего Миранчука и 27-летнего Жемалетдинова летом можно будет бесплатно как свободных агентов. Впрочем, эти футболисты не интересны «Спартаку», о чём рассказывает Metaratings.

Отметим, что в среду «Локомотив» официально объявил об уходе Жемалетдинова из клуба. Ожидается, что в скором времени будет объявлено и о расставании с Миранчуком.

Добавим, что в завершившемся чемпионате России «Локомотив» занял четвёртое место, а «Спартак» - пятое.