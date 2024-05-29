Губерниев – о Слишковиче: «Спартак» - сплошная зона турбулентности»

Дмитрий Губерниев, известный телеведущий и комментатор высказался по поводу ухода Владимира Слишковича из «Спартака». Боснийский специалист, который весьма неплохо руководил командой полтора месяца, не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича. Ранее в клубе говорили совсем иначе.

«Спартак» — сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он остаётся. В клубе продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор», - говорит Губерниев для «Спорт-Экспресса».

При Слишковиче «Спартак» проиграл всего лишь один матч за полтора месяца, как раз после увольнения бывшего главного тренера «красно-белых» в лице Гильермо Абаскаля.

Слишкович ушёл из «Спартака»