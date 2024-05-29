Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев – о Слишковиче: «Спартак» - сплошная зона турбулентности»

29 Мая 2024 • 18:01 Комментировать

Дмитрий Губерниев, известный телеведущий и комментатор высказался по поводу ухода Владимира Слишковича из «Спартака». Боснийский специалист, который весьма неплохо руководил командой полтора месяца, не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича. Ранее в клубе говорили совсем иначе.

«Спартак» — сплошная зона турбулентности. Владимир Слишкович ушел, хотя две недели назад говорили, что он остаётся. В клубе продолжают штурвал тянуть то на себя, то от себя. И подобные вещи могут привести к тому, что «спартакский» самолет свалится вновь в плоский штопор», - говорит Губерниев для «Спорт-Экспресса».

При Слишковиче «Спартак» проиграл всего лишь один матч за полтора месяца, как раз после увольнения бывшего главного тренера «красно-белых» в лице Гильермо Абаскаля.

Слишкович ушёл из «Спартака»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Владимир Слишкович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Барселона» объявила об увольнении Хави
Спортивные новости
Кожевников: США и Канада отдыхать приехали на ЧМ Бывший главный арбитр КХЛ оценил судейство на ЧМ Канарейкин рассказал, за счет чего чехи победили на ЧМ Кожевников: Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места Рыбин оценил выступление Чехии на ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
87 мин
Урал Урал
Акрон Акрон
0
2
1.95 3.30 4.25
Видео
29.05.24 в 19:15
Пари НН Пари НН
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.10 3.30 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» увеличил отрыв от «Урала» после ошибки Помазуна
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» забил «Уралу» с углового
18:28 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Кайрат» - шаг вперёд для Александра Кержакова»
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» не интересны Миранчук и Жемалетдинов
18:01 · Россия. Премьер-лига
Губерниев – о Слишковиче: «Спартак» - сплошная зона турбулентности»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Магкеева - о будущем игрока: «Скоро всё узнаете» 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
Только один игрок с 2009 года больше забивал головой за сезон, чем Кассьерра
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» сообщил об уходе Магкеева официально
17:32 · Россия. Премьер-лига
Кордоба не забил в 17 явных голевых моментах сезона РПЛ – это худший результат
17:26 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, от чего зависит аренда Сазонова эксклюзив
17:04 · Россия. Премьер-лига
Абубакар не готов терять деньги ради «Спартака»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин: «Химки» могут подобрать Дзюбу»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Дзюбе нужно рвануть в Китай к своему другу Слуцкому»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» через социальные сети
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем