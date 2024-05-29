Агент Магкеева - о будущем игрока: «Скоро всё узнаете»

Александр Клюев, агент уже бывшего защитника столичного «Локомотива» Станислава Магкеева высказался о будущем своего клиента.

«Есть варианты по будущему Станислава Магкеева, скоро всё узнаете», - сказал Клюев для «Чемпионата».

Напомним, что травматичный защитник официально покинул столичный «Локомотив». Об этом московский клуб объявил вечером 29 мая. В прошедшем сезоне Станислав ни разу не появлялся на поле за команду в официальных матчах, причина – тяжёлая травма.

В клубе во взрослом составе 25-летний защитник находился довольно давно – с наступления 2020 года. Ранее выступал за команды системы «Локо».

«Локомотив» сообщил об уходе Магкеева