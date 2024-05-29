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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Только один игрок с 2009 года больше забивал головой за сезон, чем Кассьерра

29 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

Матео Кассьерра – лучший бомбардир не только чемпионского «Зенита» по итогу минувшего сезона РПЛ, но и всей лиги. У него набрался 21 гол в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta Sports, семь голов колумбийцем были забиты головой. Никто другой в этом сезоне не забил больше четырёх голов при помощи удара головой.

С 2009 года только лишь один человек, экс-форвард «Мордовии» и «Динамо», Евгений Луценко в сезоне-2019/20 забивал больше голов головой за сезон (девять).

По семь голов забивали Артем Дзюба (сезоны-2013/14 и 2015/16), Сейду Думбия (2011/12) и Александр Бухаров (2009).

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко Матео Кассьерра
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