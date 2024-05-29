Защитник Станислав Магкеев уходит из «Локомотива». Об этом проинформировала пресс-служба московского клуба.

«Благодарим Стаса за годы, проведённые в команде, желаем удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении «железнодорожников».

25-летний Станислав Магкеев является воспитанником «Локомотива», за другие команды в своей карьере футболист не играл. За плечами Магкеева, способного действовать не только в обороне, но и в средней линии, 79 игр за «железнодорожников».

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы и Рифата Жемалетдинова.