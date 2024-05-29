Кордоба не забил в 17 явных голевых моментах сезона РПЛ – это худший результат

Джон Кордоба, форвард «Краснодара» не реализовал 17 явных голевых моментов в прошедшем сезоне РПЛ. Такой статистикой делится Opta Sports.

Это наихудший результат сезона, отмечают аналитики. Колумбиец реализовал лишь девять из 26 своих явных моментов сезона. Второй же наихудший результат сразу у двух форвардов – это албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и Николай Комличенко, форвард «Ростова». У них у каждого по девять нереализованных моментов.

С 2009 года и если не брать переходный сезон-2011/12, только Сердар Азмун (19 в 2020/21, «Зенит») не мог реализовать больше явных моментов за сезон.

Европейские клубы нацелились на форварда «Краснодара» Кордобу