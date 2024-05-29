Саба Сазонов, бывший защитник московского «Динамо», а ныне «Торино» из Серии А может уйти в аренду. Об этом ранее сообщали российские СМИ.

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, от чего зависит будущая вероятность аренды Сабы. Будущее игрока зависит от трансферной политики «Торино» и нового главного тренера, имя которого еще не объявлено. Команда намерена удержать в составе капитана команды Буонджорно, а также усилить центр обороны новыми футболистами. В таком случае Сазонов может уйти в аренду, но, если же Буонджорно покинет команду, бывший защитник «Динамо» может остаться в обойме.

Молодой грузинский футболист присоединился к туринскому клубу летом 2023 года, перейдя из московского «Динамо».