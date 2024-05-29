Чалов может уйти из ЦСКА в известный европейский клуб

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в летнее трансферное окно может сменить Российскую премьер-лигу на более статусный чемпионат. Как сообщает Transfermarkt, переговоры по трансферу 26-летнего футболиста ведёт французский «Марсель».

Ранее брат Фёдора Чалова говорил о том, что цвета нового клуба футболиста будут сине-белыми. К этому описанию с натяжкой можно отнести «Марсель», цветами которого являются белый и голубой.

Чалов оценивается в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 41 официальный матч, в которых записал на свой счёт 16 голов и 5 результативных передач на партнёров.