Абубакар не готов терять деньги ради «Спартака»

Нападающий Венсан Абубакар не готов идти на сокращение заработной платы ради перехода в «Спартак». Об этом информирует телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на L’Acteur.

В настоящий момент Абубакар зарабатывает в «Бешикташе» приблизительно 3 миллиона евро за сезон. Такие деньги 32-летнему камерунцу могут предложить только клубы из Саудовской Аравии.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Венсана Абубакара в 4,5 миллиона евро. В 34 официальных матчах сезона 2023/2024 камерунец забил 12 голов и отдал три результативных паса на партнёров.