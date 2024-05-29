Ноздрин: «Химки» могут подобрать Дзюбу»

Бывший игрок «Локомотива» Виктор Ноздрин высказался об уходе из московского клуба нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению Ноздрина, новым местом работы 35-летнего форварда могут стать подмосковные «Химки». Эксперт отметил боевой характер Дзюбы, выразив уверенность в том, что завершать игровую карьеру он не станет.

«Сейчас из «Локомотива» ещё уходят Жемалетдинов, Миранчук. Возможно, если денег хватит, «Химки» могут подобрать и Дзюбу, и этих ребят», — цитирует Ноздрина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.