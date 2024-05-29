Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Дзюбе нужно рвануть в Китай к своему другу Слуцкому»

29 Мая 2024 • 16:47 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе из московского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

По мнению Булыкина, хоть 35-летний форвард ещё и может пригодиться целому ряду клубов РПЛ, Дзюбе есть смысл поехать в Китай, чтобы выступать под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, возглавляющего сейчас «Шанхай Шеньхуа».

«Как мне кажется, что Дзюбе нужно сейчас рвануть в Китай к своему другу Слуцкому и там помочь ему выиграть чемпионский титул. Это был бы самый наилучший вариант для Артёма, ведь ему осталось поиграть всего пару лет в силу возраста», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что при выборе нового места работы Дзюба не будет ставить во главу угла деньги.

Напомним, Дзюба провёл в «Локомотиве» чуть больше года и покинет московский клуб на правах свободного агента.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Дмитрий Булыкин Артём Дзюба ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Мая
16:29
Петржела: «Локомотив» принял верное решение, не став продлевать контракт Дзюбы»
16:16
Силкин: «Дзюбе футбол уже не нужен, он не тянет уровень РПЛ»
15:34
Агент Дзюбы: «Артём не собирается заканчивать карьеру»
28 Мая
10:28
Агент Лисаковича: «Виталий покинет «Балтику» и вернётся в «Рубин»
27 Мая
15:38
Мусаев: «Верю, что «Балтика» очень скоро вернётся в РПЛ»
14:23
Ринат Билялетдинов: «Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит»
10:57
Тикнизян рассказал, как ему удалось стать самым медийным игроком РПЛ
26 Мая
21:21
Антон Миранчук не перейдёт в ПАОК
19:11
Гранат – о «Балтике»: «Мы не можем оставлять команду в РПЛ за половину чемпионата»
13:17
Остойич назвал поражение от «Локомотива» самым сложным моментом в карьере
25 Мая
23:40
Жемалетдинов прокомментировал информацию об уходе из «Локомотива»
21:33
Агент Шпинёв рассказал о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве»
21:05
«Локомотив» оставил «Балтике» подарок в раздевалке
19:38
Игнашевич: «Сегодня-завтра мы закроем вопрос с будущим и объявим»
18:30
Калининград попрощался с РПЛ: «Локомотив» не оставил «Балтике» шансов на спасение 2
18:11
«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»
18:03
Второй гол «Локомотива» оставляет «Балтике» мизерные шансы на выживание
16:52
Тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы
16:44
Геркус: «Через год Галактионов должен дать результат, сейчас я не вижу, что «Локомотив» нащупывает баланс»
16:43
«Локомотив» быстро открыл счёт в матче с «Балтикой»
16:05
Аленичев не хочет вылета «Балтики» из РПЛ
16:00
«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
15:36
«Локомотив» озвучил состав на игру против «Балтики»
02:22
Балтика - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
16:11
Ринат Билялетдинов — об игровом времени Дзюбы: «Правду вам даже в клубе не скажут»
16:11
Дзюба пропустит последний матч сезона – названа причина
10:07
Агент Раконьяца: «Мы ищем новый клуб для Марко»
23 Мая
23:12
Сергей Дурасов сделал интересный прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»
20:54
Сенников рассказал, какой европейский клуб может усилить Тикнизян
20:29
Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро
12:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Локомотив чемпионата России — 25 мая 2024
22 Мая
23:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Локомотив РПЛ — 25 мая 2024
22:08
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика – Локомотив чемпионата России – 25 мая 2024
17:55
Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»
16:54
Бистрович считает, что «Балтика» способна обыграть «Локомотив»
13:42
Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ
13:11
Кубок России или прописка в РПЛ: Бистрович назвал приоритетную цель «Балтики» 1
21 Мая
17:50
Карпукас — о Джикии в «Локомотиве»: «Мне как-то всё равно»
14:32
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»
20 Мая
10:06
Карпукас - о своём будущем: «Подскажите, кому я интересен?»
19 Мая
22:50
Козлов может перебраться в Серию А 1
18 Мая
23:49
В «Локомотиве» подтвердили, что у клуба есть финансовые проблемы
23:41
В «Локомотиве» заявили, что третье место ничего не значит для клуба
22:38
Осинькин: «Тюкавин — лучший игрок сезона, но после Глушенкова»
22:21
Стало известно, рассматривал ли «Локомотив» подписание Джикии
20:01
Игрок «Локомотива» Сарвели: Любая команда хочет быть выше
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером
Спортивные новости
Кожевников: США и Канада отдыхать приехали на ЧМ Бывший главный арбитр КХЛ оценил судейство на ЧМ Канарейкин рассказал, за счет чего чехи победили на ЧМ Кожевников: Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места Рыбин оценил выступление Чехии на ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
4 мин
Урал Урал
Акрон Акрон
0
0
1.95 3.30 4.25
Видео
29.05.24 в 19:15
Пари НН Пари НН
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.10 3.30 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
17:00 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин: «Химки» могут подобрать Дзюбу»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Дзюбе нужно рвануть в Китай к своему другу Слуцкому»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» через социальные сети
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:29 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Локомотив» принял верное решение, не став продлевать контракт Дзюбы»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Чалов уйдёт из ЦСКА – раскрыты цвета его нового клуба
16:22 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Галактионов попал в больницу 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил об уходе Жемалетдинова официально
16:16 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Дзюбе футбол уже не нужен, он не тянет уровень РПЛ»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал уход Дзюбы из «Локомотива»
16:05 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали, рассматривает ли московский клуб подписание Дзюбы
15:58 · Россия. Премьер-лига
Из «Зенита» может уйти полузащитник
15:51 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства «Спартака»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Дзюба интересен трём клубам РПЛ
15:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может перейти в иностранный клуб
Все новости
Рекомендуем