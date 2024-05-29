Булыкин: «Дзюбе нужно рвануть в Китай к своему другу Слуцкому»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе из московского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

По мнению Булыкина, хоть 35-летний форвард ещё и может пригодиться целому ряду клубов РПЛ, Дзюбе есть смысл поехать в Китай, чтобы выступать под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, возглавляющего сейчас «Шанхай Шеньхуа».

«Как мне кажется, что Дзюбе нужно сейчас рвануть в Китай к своему другу Слуцкому и там помочь ему выиграть чемпионский титул. Это был бы самый наилучший вариант для Артёма, ведь ему осталось поиграть всего пару лет в силу возраста», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что при выборе нового места работы Дзюба не будет ставить во главу угла деньги.

Напомним, Дзюба провёл в «Локомотиве» чуть больше года и покинет московский клуб на правах свободного агента.