Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» через социальные сети

Леонид Гольдман, представляющий форварда Артёма Дзюбу, дал комментарий по поводу ухода футболиста из «Локомотива». О расставании с 35-летним футболистом московский клуб объявил в среду.

По словам Гольдмана, Дзюба узнал новость об уходе из «Локомотива» через социальные сети – прощания с игроком клуб не устраивал.

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артёмом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Гольдман отметил, что расставание было ожидаемым, но клуб мог бы организовать всё по-человечески. Также Гольдман указал на то, что в последнее время руководители «Локомотива» не контактировали ни с ним, ни лично с Дзюбой.