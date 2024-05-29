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Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» через социальные сети

29 Мая 2024 • 16:39 Комментировать

Леонид Гольдман, представляющий форварда Артёма Дзюбу, дал комментарий по поводу ухода футболиста из «Локомотива». О расставании с 35-летним футболистом московский клуб объявил в среду.

По словам Гольдмана, Дзюба узнал новость об уходе из «Локомотива» через социальные сети – прощания с игроком клуб не устраивал.

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артёмом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Гольдман отметил, что расставание было ожидаемым, но клуб мог бы организовать всё по-человечески. Также Гольдман указал на то, что в последнее время руководители «Локомотива» не контактировали ни с ним, ни лично с Дзюбой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Леонид Гольдман ещё теги
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