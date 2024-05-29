Петржела: «Локомотив» принял верное решение, не став продлевать контракт Дзюбы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о решении «Локомотива» расстаться с 35-летний нападающим Артёмом Дзюбой.

По мнению Петржелы, «Локомотив» поступил правильно, решив не продлевать контракт с опытным форвардом.

«Сейчас Дзюба вряд ли сможет быть полезен клубу РПЛ. Дзюба хочет остаться в Премьер-лиге? Я считаю, что для него было бы правильнее начать учиться тренерскому делу, чтобы передать свой опыт молодёжи», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.