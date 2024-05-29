Чалов уйдёт из ЦСКА – раскрыты цвета его нового клуба

Нападающий Фёдор Чалов покинет ЦСКА в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в эфире шоу «11 злобных зрителей» брат Чалова Даниил сказал, что цвета нового клуба форварда будут сине-белыми.

Напомним, что весной Чалов продлил контракт с ЦСКА, но всего лишь на полгода – до конца сезона 2024/2025. Нападающий часто говорил о своём желании поиграть в европейском чемпионате. Кстати, Чалов в своей карьере уже выступал за рубежом – в 2022 году он провёл полсезона в «Базеле».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Чалова в 12 миллионов евро.