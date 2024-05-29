Тренер «Локомотива» Галактионов попал в больницу

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в настоящий момент находится в больнице. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», специалисту понадобилась операция. Каких-либо подробностей источника пока не предоставил.

Под руководством Галактионова «Локомотив» занял четвёртое место в последнем чемпионате России. В 30 турах Премьер-лиги московская команда смогла набрать 53 очка. От третьего «Динамо» «железнодорожники» отстали на три зачётных балла.

Добавим, что следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.