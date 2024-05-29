«Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова. 27-летний футболист покидает клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

Жемалетдинов попал в «Локомотив» в возрасте пяти лет и является воспитанником клуба. За первую команду «железнодорожников» Рифат провёл 155 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 25 голевых передач на партнёров.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведённые в команде, и вклад в её победы!» - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Добавим, что «Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России.