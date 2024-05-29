Силкин: «Дзюбе футбол уже не нужен, он не тянет уровень РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергея Силкин высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который покидает московский «Локомотив».

По мнению специалиста, Дзюба уже не тянет уровень РПЛ, так как потерял мотивацию играть в футбол.

«Мне кажется, что Дзюбе футбол уже не нужен, ему это просто не интересно. Всё решает мотивация, а он, видимо, её потерял. Дзюба уже не тот совсем. Он уже не тянет уровень РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, забив в них четыре гола и отдав четыре результативные передачи. Сейчас трансферная стоимость 35-летнего футболиста, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.