Мостовой прокомментировал уход Дзюбы из «Локомотива»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался об уходе Артёма Дзюбы из «Локомотива». О расставании с 35-летним форвардом «железнодорожники» объявили в среду.

По словам Мостового, его удивило решение руководителей «Локомотива» расстаться с Дзюбой. Экс-игрок «Сельты» считает, что нападающий ещё способен выступать на высоком уровне.

«Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артём вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России.