В «Торпедо» рассказали, рассматривает ли московский клуб подписание Дзюбы

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

Напомним, сегодня, 29 мая, нынешний клуб Дзюбы «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего игрока.

«Рассматриваем ли мы подписание Дзюбы? Нет», — цитирует Волнушкина Sport24.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл в составе «красно-зелёных» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Цвета «Локомотива» Дзюба защищал с февраля 2023 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».