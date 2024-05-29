Из «Зенита» может уйти полузащитник

Полузащитник Александр Коваленко может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Питерский клуб готов рассмотреть варианты по аренде или даже по полноценному трансферу 20-летнего футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Коваленко оказался в «Зените» прошлым летом. С тех пор полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 14 официальных матчей. В них Коваленко записал на свой счёт один результативный пас.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Коваленко в 2,5 миллиона евро.

«Зенит» на прошлых выходных стал чемпионом России шестой год подряд.