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Салихова: «Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства «Спартака»

29 Мая 2024 • 15:51 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе боснийского тренера Владимира Слишковича из московского клуба.

Напомним, Слишкович исполнял обязанности наставника «Спартака» по ходу прошлого сезона после того, как в отставку был отправлен Гильермо Абаскаль.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала», — цитирует Салихову Sport24.

Отметим, что новым наставником «Спартака» в следующем сезоне станет Деян Станкович, до этого работавший в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше».

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