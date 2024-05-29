Нападающий Артём Дзюба покинул «Локомотив». Представитель 35-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что приоритетом Дзюбы является подписание контракта с клубом Российской премьер-лиги.

Согласно данным Metaratings, Дзюба интересен трём клубам РПЛ. Так, опытный форвард находится на радарах «Химок» и «Пари НН». Имя третьего заинтересованного клуба не раскрывается.

Стоит сказать, что «Пари НН» ещё нужно сохранить прописку в топ-дивизионе в стыковых матчах. Соперником нижегородцев будет «Арсенал» из Тулы. Первый матч пройдёт уже 29 мая, не пропустите текстовую трансляцию.