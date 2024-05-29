Дзюба может перейти в иностранный клуб

В среду «Локомотив» объявил об уходе из клуба Артёма Дзюбы. Подписать 35-летнего форварда летом можно будет бесплатно в качестве свободного агента.

Леонид Гольдман, представитель Дзюбы, сообщил телеграм-каналу Mash о ведении переговоров как с российскими, так и с иностранными клубами. То есть нападающий может продолжить карьеру за рубежом. При этом, как отметил Гольдман, приоритетом Дзюбы является Российская премьер-лига.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Артёма Дзюбу с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа», где должность главного тренера занимает Леонид Слуцкий.