Мостовой: «Верните Абаскаля!»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о решении Владимира Слишковича уйти из «Спартака». Изначально было объявлено о том, что Слишкович войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича.

«Слишкович ушёл из «Спартака» по собственному желанию? Верните Абаскаля!» - сказал Мостовой с иронией.

В то же время Мостовой указал на свою готовность войти в тренерский штаб «Спартака».

«Пойду ли я работать в штаб Станковича, если позовут? Конечно. Это бы всем пошло на пользу», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Как известно, «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера в апреле, после чего Владимир Слишкович принял команду на временной основе.