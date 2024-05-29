Агент Дзюбы: «Артём не собирается заканчивать карьеру»

Леонид Гольдман, агент нападающего Артёма Дзюба, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, сегодня, 29 мая, «Локомотив», за который выступал Дзюба, объявил о расставании с 35-летним футболистом.

«Артём не собирается заканчивать карьеру. Где он окажется, пока непонятно. Переговоры ведутся, к Артёму есть интерес от нескольких клубов. Приоритет Артёма — играть в России», — цитирует Гольдмана Sport24.

В сезоне-2023/2024 Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета «железнодорожников» опытный нападающий защищал с февраля 2023 года.