В «Ахмате» ответили, могут ли подписать Дзюбу

Руслан Газзаев, который в «Ахмате» занимает должность спортивного директора, ответил на вопрос, может ли клуб подписать нападающего Артёма Дзюбу.

«Нет, мы не рассматриваем Артёма Дзюбу в качестве усиления», - цитирует Газзаева Metaratings.

В среду «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего Дзюбы из клуба. Таким образом, опытный футболист обрёл статус свободного агента.

Напомним, что «Ахмат» финишировал на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда какое-то время относилась к борцам на выживание, но ближе к завершению сезона включилась и обеспечила себе сохранение места в РПЛ досрочно.