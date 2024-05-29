Гладилин высказался об уходе Слишковича из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уходе боснийского специалиста Владимира Слишковича из московского клуба.

По мнению Гладилина, новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет пригласить в свой тренерский штаб других специалистов.

«В «Спартак» пришёл новый тренер, видимо он сам рассчитывал тренировать. Раз принято такое решение, наверняка Станкович будет привозить свой тренерский штаб», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» по ходу прошлого сезона, сменив на этом посту Гильермо Абаскаля. В завершившемся розыгрыше чемпионата России «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице.