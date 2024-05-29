Колосков рассказал, какую пользу принесла система Fan ID

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о системе Fan ID, которая действовала на матчах чемпионата России в сезоне-2023/2024.

По мнению эксперта, электронный паспорт болельщика позволил решить ряд проблем, связанных с фанатским движением.

«Эта система свою роль сыграла, позволила в течение нескольких лет почти на 100% исключить хулиганство, безобразие и прочее на трибунах стадиона. Благодаря Fan ID не было ни драк, ни дымовых шашек, никакой-то агрессии», — цитирует Колоскова Vprognoze.ru.

Напомним, чемпионом прошедшего розыгрыша чемпионата России уже в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Вторую строчку занял «Краснодар», а третью — «Динамо».