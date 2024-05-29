Ледяхов: «Я воспринял назначение Станковича очень настороженно»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера подмосковной команды.

Напомним, сербский специалист будет руководить «красно-белыми» в следующем сезоне. На этом посту он сменит боснийца Владимира Слишковича, который уже покинул команду.

Ледяхов считает, что «Спартаку» следовало назначить российского специалиста, так как Станкович в качестве тренера ещё ничего не добился.

«Если уж приглашать иностранного специалиста, то с тренерским именем. Станкович был великим футболистом, но как тренер пока ничего особенного не добился. У нас в стране работали и Микаэль Лаудруп, и Рууд Гуллит, замечательные в прошлом футболисты. Все помнят, чем закончилось. Лично я воспринял назначение Станковича очень настороженно», — приводит слова Ледяхова bobsoccer.ru.

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил лишь на пятом месте в турнирной таблице.