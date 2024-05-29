«Локомотив» обратился к Дзюбе

В среду «Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы из «Локомотива». Таким образом, 35-летний нападающий становится свободным агентом на трансферном рынке.

В объявлении об уходе Дзюбы из клуба «Локомотив» обратился к опытному футболисту.

«Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» - говорится в сообщении «железнодорожников».

В сезоне 2023/2024 Дзюба поучаствовал в 26 матчах «Локомотива». В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Добавим, что «Локомотив» финишировал на четвёртой строчке в завершившемся сезоне Премьер-лиги.