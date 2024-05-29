Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- Сафонов со дня на день подпишет контракт с «ПСЖ», он уже проходит медосмотр во Франции. Как относитесь к такому переходу?

- Для меня это неожиданность. Я был в режиме ожидания, когда наши футболисты начнут играть на серьезном уровне. Часто вспоминаю годы, когда наши ребята выступали в «Манчестер Юнайтед», больших испанских клубах. Это было вполне нормальным явлением и отражало уровень нашего футбола. Но и сейчас Матвей не состоялся бы, если бы наша лига была слабой. Наших ребят в Европе мало, и мне бы хотелось, чтобы их было больше. Не для того, чтобы они просто уехали, а чтобы наш футбол развивался. Такие отъезды, это ведь определенные примеры для тех, кто сейчас играет у нас, для молодежи. Российский футбол только выиграет от этого. Важно ведь, чтобы наши футболисты варились не только в собственном соку нашего, посредственного, я бы сказал, футбола, а выступали в сильных зарубежных командах. Тогда они будут выгодно отличаться от тех наших ребят, кто играет в России. Поэтому я бы пожелал Матвею, чтобы он не просто перешел в «ПСЖ», но и стал игроком основного состава и получал удовольствие от игры, повышая свое мастерство.

- Но для этого Сафонову придется выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Насколько это реально?

- На сегодня Сафонову сложно отдать предпочтение, если выбирать между этими двумя вратарями. Ему ведь еще надо будет пройти адаптацию. И даже после этого итальянец будет считаться первым номером «ПСЖ». Тренеры не смогут просто так поставить Сафонова в состав. Для этого Матвею надо будет как-то проявить себя, совершить что-то сверхъестественное. И если все получится, тогда Доннаруму могут поменять. И хорошо если Сафонову будут доверять место в воротах через раз. А поначалу ему надо влиться во французскую действительность. У Сафонова есть для этого возможности. Он очень талантливый парень.

- Сафонова признали лучшим вратарем РПЛ по итогам сезона. Согласны с такой оценкой или вы кого-то другого бы назвали?

- Я бы выбрал именно Сафонова.

- Почему?

- Его команда заняла второе место. Матвей выгодно отличается от многих голкиперов своим умением. При этом, его признают в сборной России, куда постоянно вызывают. Он ведь первый номер нашей национальной команды.

- Статистика Сафонова по прошлому сезону: 30 матчей, пропущено 27 голов и 11 матчей на ноль. Как вам такие показатели?

- Я бы не стал отделять Сафонова от коллектива. Сухие матчи – это заслуга всей команды и хорошее достижение. Но такие цифры соответствуют работе Матвея. Это вратарь с хорошей, устойчивой психикой.

- Летнее межсезонье только началось и уже такой громкий трансфер. Мы увидим еще отъезды российских футболистов в зарубежные клубы?

- Это возможно. Хотя однозначно я не могу сказать, что кто-то из наших игроков еще стучится в сильные команды. Важно же не просто уехать куда-то. Это должна быть сильная лига. Матвей же уедет в одну из лучших европейских команд, которая играет в Лиге чемпионов. За ним долго следили скауты. Так что это большое достижение Сафонова и «Краснодара» тоже.

- Писали, что Антон Миранчук может уехать в греческий клуб.

- Я бы на его месте остался в «Локомотиве». Если бы он продолжил прогрессировать, то вполне возможно, поехал бы вслед за братом в серьезный клуб.

Елена Григорьевская