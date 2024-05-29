«Локомотив» сделал официальное объявление, в котором сообщил об уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы. За «железнодорожников» Дзюба выступал на протяжении полутора лет. За это время футболист провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что в последние месяцы Дзюба получал мало игрового времени. После ухода из «Локомотива» футболист обретает статус свободного агента и будет искать себе новое место работы.

Добавим, что «Локомотив» завершил чемпионат России на третьей позиции. От третьего «Динамо» команда отстала на три зачётных балла.