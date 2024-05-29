Ещенко: «Возможно, Слишкович решил начать сольную карьеру»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о решении боснийского тренера Владимира Слишковича покинуть московский клуб.

По мнению эксперта, Слишкович решил больше не работать ассистентом, а начать полноценную карьеру главного тренера одной из команд.

«Возможно, Слишкович решил начать сольную карьеру. Не знаю, позволяет ли ему сейчас лицензия занять пост главного тренера. Если нет, то, вероятно, Владимир поедет к себе и отучится, и будет тренировать кого-то. А затем вернётся Россию», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем сезоне «красно-белыми» будет руководить Деян Станкович.