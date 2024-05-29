Булыкин: «Думаю, со Слишковичем поговорил Станкович и сказал, что не видит его в своём штабе»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе тренера Владимира Слишковича из «Спартака».

Напомним, в следующем сезоне возглавлять «красно-белых» будет сербский специалист Деян Станкович.

«Это не очень хорошая новость для «Спартака». Думаю, что с ним поговорил Станкович и сказал, что не видит его в своём штабе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что Слишкович провёл качественную работу в московском клубе и уже готов к самостоятельной деятельности.

Минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 проведённых встречах.