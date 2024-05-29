Шикунов: «Видимо, Станкович принял решение, что ему не нужен Слишкович в штабе»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе из московского клуба тренера Владимира Слишковича.

Напомним, со следующего сезона «красно-белыми» будет руководить сербский специалист Деян Станкович.

«Видимо, Станкович принял решение, что ему не нужен Слишкович в штабе. Это рабочие моменты. Может, он лишнего наговорил, поэтому решили расстаться или в клубе расстроились после поражения от «Балтики», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Слишкович руководил «Спартаком» во второй части минувшего сезона после того, как клуб покинул Гильермо Абаскаль. «Красно-белые» завершили прошедший розыгрыш чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице.