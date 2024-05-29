Агент назвала причину ухода Слишковича из «Спартака»

Владимир Слишкович решил не входить в тренерский штаб Деяна Станковича, а уйти из «Спартака». О решении боснийского специалиста клуб объявил в среду. Комментарий по поводу ухода Слишковича дала его агент – Марияна Кашчелан.

«Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе», - цитирует Кашчелан сайт «Матч ТВ».

По словам Кашчелан, уход Слишковича никак не связан с финансовыми вопросами. Агент отметила, что Владимир хочет попробовать себя в качестве главного тренера в другом клубе.

Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце команда ни разу не проиграла в Премьер-лиге.