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Агент назвала причину ухода Слишковича из «Спартака»

29 Мая 2024 • 13:43 Комментировать (1)

Владимир Слишкович решил не входить в тренерский штаб Деяна Станковича, а уйти из «Спартака». О решении боснийского специалиста клуб объявил в среду. Комментарий по поводу ухода Слишковича дала его агент – Марияна Кашчелан.

«Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе», - цитирует Кашчелан сайт «Матч ТВ».

По словам Кашчелан, уход Слишковича никак не связан с финансовыми вопросами. Агент отметила, что Владимир хочет попробовать себя в качестве главного тренера в другом клубе.

Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце команда ни разу не проиграла в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марьяна Кашчелан Владимир Слишкович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Мая 2024 в 14:24
Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов
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ай про сон сказать што эта не сон все равно што про не сон сказаць што это сон.. кароч -- ппх.. А-ха-ха-ха! )))
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