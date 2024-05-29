Ташуев: «Зениту» не нужна перестройка»

Бывший главный тренер «Факела» Сергея Ташуев поделился мнением о том, нужна ли перестройка чемпиону России «Зениту».

Специалист считает, что кардинальных изменений в составе «Зенита» не будет, однако точечные изменения возможны.

«Думаю, нет. Всё пройдёт эволюционно. Точечные изменения, конечно, будут. Пара игроков уйдёт, несколько придут. Возможно, клуб сделает солидный трансфер сильного легионера», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» выиграл прошедший розыгрыш чемпионата России, завоевав этот титул в шестой раз подряд. Отметим, что сейчас за «сине-бело-голубых» выступают сразу девять бразильских игроков.