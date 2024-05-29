Руководство «Краснодара» приняло решение пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Мурадом Мусаевым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца мая 2026 года. Предыдущий договор российского специалиста истекал в конце сезона-2023/2024.

Напомним, что Мусаев принял команду по ходу сезона, сменив у руля Владимира Ивича. Под его руководством краснодарская команда заняла второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионский титул в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит».