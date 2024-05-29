Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами»

29 Мая 2024 • 13:19 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, стоит ли ждать его в команде РПЛ в следующем сезоне.

По словам Ташуева, он готов работать и надеется найти себе новый клуб уже в ближайшее время. Также тренер отметил, что имеет предложение от зарубежной команды.

«Хотелось бы. У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами. Это не Россия. Но клуб может претендовать на участие в Лиге чемпионов. Я не устал», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Ташуев успел поработать в «Ахмате» и «Факеле». Воронежскую команду специалист покинул в конце апреля нынешнего года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

Новости по матчу

Сегодня, 29 Мая
13:19
Ташуев: «У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами»
28 Мая
15:43
«Факел» объявил об уходе шестерых игроков
27 Мая
11:26
Божин рассказал о продлении контракта с «Факелом»
26 Мая
16:46
Марков: «То, что «Факел» остался в Премьер-лиге равноценно чемпионству «Зенита»
16:17
Агент Конате: «Мохамед — один из лучших нападающих в РПЛ»
14:05
Агент Ловата: «Останется ли Лукас в «Ахмате»? Решение за клубом»
12:03
В «Факеле» высказались о будущем тренера команды Черевченко
25 Мая
18:53
Матч с «Ахматом» стал для «Факела» последним перед реконструкцией стадиона
18:28
«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»
16:40
Первый гол тура забит в Воронеже - «Факел» повёл в матче с «Ахматом»
16:00
«Факел» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
11:18
«Ахмат» готов отпустить Агаларова
02:19
Факел - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Мая
16:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Факел — Ахмат РПЛ — 25 мая 2024
16:07
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»
13:36
Кадыров стал новым президентом «Ахмата» 2
11:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел — Ахмат чемпионата России — 25 мая 2024
22 Мая
22:21
Ставка и прогноз на матч Факел – Ахмат чемпионата России – 25 мая 2024
13:56
Ташуев: «Мне звонят клубы-участники Лиги чемпионов»
13:21
Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своей игре в текущем сезоне
20 Мая
17:53
Гбамбле покинет «Ахмат»
16:45
В «Ахмате» ответили, рассмотрят ли кандидатуру Глушакова
13:23
Калинин: «Черевченко дал выдохнуть команде»
11:27
Игрок РПЛ сравнил Москву и Питер: «Может, после карьеры перееду»
11:15
Конате: «Ахмат» останется в моём сердце, это большой клуб»
10:04
Конате заявил, что покинет «Ахмат»
19 Мая
13:13
Черевченко считает высокими шансы «Факела» остаться в РПЛ
18 Мая
21:50
Защитник «Факела» высказался о работе с Черевченко
21:27
Юрганов рассказал, как влияет на «Факел» тяжёлая турнирная ситуация
21:15
Защитник «Факела» высказался о борьбе за выживание
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером
Спортивные новости
Кожевников: США и Канада отдыхать приехали на ЧМ Бывший главный арбитр КХЛ оценил судейство на ЧМ Канарейкин рассказал, за счет чего чехи победили на ЧМ Кожевников: Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места Рыбин оценил выступление Чехии на ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.05.24 в 17:00
Урал Урал
Акрон Акрон
1.95 3.30 4.25
Видео
29.05.24 в 19:15
Пари НН Пари НН
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.10 3.30 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
14:48 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Я воспринял назначение Станковича очень настороженно»
14:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» обратился к Дзюбе
14:29 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Возможно, Слишкович решил начать сольную карьеру»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Думаю, со Слишковичем поговорил Станкович и сказал, что не видит его в своём штабе» 2
14:06 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Видимо, Станкович принял решение, что ему не нужен Слишкович в штабе»
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук: «Вообще не жалею, что ушёл из «Торпедо»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Агент назвала причину ухода Слишковича из «Спартака» 1
13:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Зениту» не нужна перестройка»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Слишкович высказался после ухода из «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Зениту» нужна чистка состава, а они думают, что опять пройдут на халяву» 1 эксклюзив
12:17 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Рианчо ответил на вопрос о работе в России эксклюзив
12:11 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Кардинальных изменений «Зенит» не претерпит»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Пока мысль одна: доиграть сезон, чтобы всё закончилось хорошо»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Боков высказался о новом контракте Семака в «Зените»
Все новости
Рекомендуем