Ташуев: «У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, стоит ли ждать его в команде РПЛ в следующем сезоне.

По словам Ташуева, он готов работать и надеется найти себе новый клуб уже в ближайшее время. Также тренер отметил, что имеет предложение от зарубежной команды.

«Хотелось бы. У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами. Это не Россия. Но клуб может претендовать на участие в Лиге чемпионов. Я не устал», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Ташуев успел поработать в «Ахмате» и «Факеле». Воронежскую команду специалист покинул в конце апреля нынешнего года.