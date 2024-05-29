Слишкович высказался после ухода из «Спартака»

Боснийский тренер Владимир Слишкович дал комментарий после ухода из московского «Спартака». Специалист покинул столичный коллектив по собственному желанию.
«Мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%. Не устал ли от внимания болельщиков и журналистов за этот период? Нет. Журналисты делают свою работу, а я – свою», - приводятся слова 41-летнего тренера на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Слишкович руководил «народной командой» с середины апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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