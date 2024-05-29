Слишкович высказался после ухода из «Спартака»

«Мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%. Не устал ли от внимания болельщиков и журналистов за этот период? Нет. Журналисты делают свою работу, а я – свою», - приводятся слова 41-летнего тренера на страницах «Чемпионата».