Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба может сменить клубную прописку грядущим летом. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к 31-летнему колумбийцу есть конкретный интерес со стороны европейских клубов.

Если Кордоба решит покинуть команду, у краснодарского клуба есть шорт-лист из нападающих, которые могут заменить Джона.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел 27 поединков за «Краснодар». Нападающий забил 15 мячей и сделал три голевые передачи. Вместе с «быками» колумбиец стал серебряным призером чемпионата страны. Золото в шестой раз подряд выиграл «Зенит».