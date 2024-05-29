41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович пользуется спросом среди российских клубов. Сегодня, 29 мая, было объявлено об уходе тренера из московского «Спартака» по собственному желанию.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах Слишковича проявляют клубы из Премьер-лиги и ФНЛ.

Владимир являлся исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством московский коллектив занял пятое место в Премьер-лиге.

С нового сезона руководить «красно-белыми» будет сербский наставник Деян Станкович.